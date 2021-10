Gli studenti di Unidad dicono sì alla dad universitaria integrata

UNIDAD – Universitari per la didattica a distanza integrata – vuole portare a vostra conoscenza che, nella giornata odierna, a Torino, davanti Palazzo Nuovo, si è svolto il sit-in di protesta dell'organizzazione a sostegno della didattica a distanza come strumento da affiancare alla didattica in presenza, perchè inclusivo e capace di garantire il diritto allo studio di tutti. Durante l'evento, i sostenitori dell'organizzazione, hanno sostato davanti a "Palazzo Nuovo" distribuendo volantini informativi e dichiarando i loro slogan "Didattica mista? Scelta futurista", "Con un pianeta da salvare, la DAD ci può aiutare","L'abbandono si deve evitare. La DAD ci fa laureare!", "Ora basta! Non ci sono studenti di serie A e di serie B".

Il messaggio lanciato è semplice: UNIDAD non intende osteggiare il rientro in aula e riconosce inequivocabilmente il valore e l'unicità della didattica tradizionale. Nondimeno, è convinta che questa possa convivere con la didattica digitale e ne promuove la prosecuzione e l'implementazione in tutti gli atenei nazionali quale strumento integrativo e complementare, non in sostituzione e mai in contrapposizione alle lezioni in presenza.

Questo sit-in, che riteniamo sia stato un successo, è solo il primo di una serie di eventi che, a breve, l'organizzazione spera di organizzare in altre sedi universitarie italiane. #ALLADADNONRINUNCIO è l’hashtag che ha accompagnato il sit-in di Torino e che accompagnerà le prossime campagne promosse dall’organizzazione.