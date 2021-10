Domani a Nichelino appuntamento in via Torino con un "Halloween speciale" per i bambini

Nelle ultime ore si era diffuso il panico, perché sembrava mancassero tutti i permessi necessari, ma alla fine tutto si è risolto e domani, sabato 30 ottobre, a Nichelino ritornerà l'appuntamento con “Dolcetto o Scherzetto” lungo via Torino.

Dalle 16.30 alle 18.30 tutti i negozi che esporranno i palloncini all’esterno saranno riconoscibili perché aderiscono all'iniziativa. Un momento molto amato soprattutto dai più piccoli, che aspettano Halloween con trepidazione e la voglia di divertirsi, mascherarsi e sentirsi più grandi, con iniziative come questa. Dalle 16.30 alle 18 ci sarà anche il ritiro del numero per partecipare alla sfilata e provare a vincere il premio per la maschera più originale.

Dalle 17 alle 20 ci sarà inoltre il dj set in piazza Camandona, grazie all'impegno garantito dall'assessore Fiodor Verzola, mentre alle 18.30 è in programma lo spettacolo di magia, prologo alla sfilata finale (sempre in piazza Camadona) con la premiazione della maschera più bella.