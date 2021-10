Barriere architettoniche, Caucino: "Arrivano 2 milioni di euro per le famiglie"

Buone notizie, dalla giunta regionale - riunitasi oggi da Piazza Castello - per le centinaia di famiglie piemontesi che attendevano il rimborso delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle case private.

E sempre in tema casa l’assessorato di Caucino ha individuato 4 milioni e 600mila euro che serviranno a sanare i debiti con Atc e Comuni relativi al Fondo Sociale. Il debito si è accumulato nel triennio 2014-2016 perché, all'epoca, non v’era disponibilità di risorse. I soldi sono stati recuperati nell’ambito dell’assestamento, all’interno dell’avanzo di amministrazione.

Caucino sottolinea anche l’importanza del reperimento dei 4,6 milioni per sanare il debito accumulato dal 2014 al 2016: “Questa è la dimostrazione - conclude Caucino - che una gestione oculata delle risorse - come sta facendo la nostra giunta - può creare anche avanzi fondamentali per sistemare i debiti prodotti in passato, senza aggiungere un euro. Un chiaro esempio di buona amministrazione e, soprattutto, in questo caso, una grande boccata d’ossigeno per Atc e Comuni”.