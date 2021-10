Orazio Alù, grande escluso e poi "ripescato" in Circoscrizione 5: "Dispiace essere all'opposizione quando si è maggioranza in Comune"

Pensava di essere stato escluso dal Consiglio circoscrizionale della 5, Orazio Alù, ma una telefonata ha cambiato tutto: il riconteggio delle schede delle ultime elezioni comunali, infatti, lo ha rimesso al primo posto della lista dei Moderati in zona Borgo Vittoria/Vallette/Lucento/Madonna di Campagna. E così ha potuto rientrare nei banchi già occupati negli ultimi 5 anni, "anche se adesso", racconta, "sono all'opposizione".

Come spiega la vittoria del centrodestra in Circoscrizione 5?

"Il sentore che confermare la vittoria di 5 anni fa fosse difficile già c'era, si percepiva. E i sondaggi ci davano indietro, come d'altronde 5 anni fa. Allora riuscimmo a recuperare e a superare di poco il Movimento 5 Stelle, questa volta abbiamo rimontato ma non abbastanza e la vittoria è andata al Centrodestra. Penso che i cittadini fossero delusi soprattutto della gestione Appendino e che abbiano votato per un cambiamento, che purtroppo in Circoscrizione ha penalizzato anche noi".

La "rimonta", in compenso, l'ha fatta lei...

"L'elezione in effetti è stata un po' traumatica. Poi per fortuna il riconteggio mi ha portato un'ottima notizia. Ci tenevo davvero molto a poter continuare la mia attività politica, che va avanti da 20 anni, e potermi di nuovo mettere a disposizione dei cittadini".

Questa volta dai banchi dell'opposizione

"Ci dispiace molto soprattutto per quello che pensavamo di fare per il nostro territorio. Diciamolo chiaramente: abbiamo governato la Circoscrizione quando al governo cittadino c'erano Appendino e i 5 Stelle. Adesso, che con Lo Russo in Comune ci siamo noi del centrosinistra, in Circoscrizione siamo costretti a guardare gli altri prendere le decisioni. Peccato, con un governo cittadino amico avremmo avuto più margine nella gestione delle risorse e maggior dialogo con la Città".