Al Polo del '900 una mostra sull'Expo 1961

Un'esposizione fotografica che esplora l’evento di Italia 61 consentendo di riconsiderare, sessant'anni dopo, l’idea di un’umanità ormai lanciata verso un futuro di progresso illimitato che gli organizzatori avevano scelto come ispirazione caratterizzante. Le pionieristiche architetture, la costruzione di nuovi palazzi, tuttavia, come spesso accade, le apparenze e gli entusiasmi celavano tutte le contraddizioni di un’epoca e di un’Italia che non aveva ancora rielaborato tutti i traumi della guerra e del fascismo e dove la povertà e le disuguaglianze erano lontane dall’essere risolte.

Al Polo del '900 al via la mostra "EXPO 1961: il futuro è cominciato. Immagini di Luigi Bertazzini e altri documenti d’epoca" che sarà visitabile dal 5 al 28 novembre in orario 10-18 con ingresso gratuito.

In conclusione della mostra, il 26 novembre, si terrà una tavola rotonda intitolata “1961-2061: ricominciare dal futuro” in cui tenteremo di riavvolgere il filo del discorso sulla complessità di Torino, chiedendoci come il futuro dialoga con il passato e come il passato ci insegna a migliorare il futuro.

La conclusione della mostra sarà infatti l’occasione per presentare il cortometraggio di Danilo Monte 2061 (Italia 2021) con Mohamed Amine Bour, giovane poeta marocchino, autore della poesia “Piazza Vittorio” da lui recitata nel film.