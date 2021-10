Art Site Fest: appuntamento con la compagnia teatrale Faber Teater

Il prossimo appuntamento di Art Site Fest 2021 Closeness è dedicato al teatro e alla musica. La compagnia teatrale Faber Teater, che quest’anno ha inaugurato la settima edizione del festival al Parco Le Vallere di Moncalieri, ritorna in scena il 31 ottobre alle ore 17.30 con uno spettacolo a tutto tondo nella splendida Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, in provincia di Torino. Per questi luoghi, per l’edizione 2021 del festival e in collaborazione con Teca Publishing, Faber Teater immagina lo spettacolo Stabat Mater con Lucia Giordano, Marco Andorno, Francesca Micca, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, Lodovico Bordignon. Concepito e scritto dalla compositrice Antonella Talamonti, lo spettacolo vede i sei attori cantanti di Faber Teater appropriarsi dello spazio attraverso il corpo, il movimento e il canto. Lingue e dialetti diversi sono utilizzati ispirandosi alla tradizione orale del repertorio paraliturgico e a pratiche compositive contemporanee. Gli attori si muovono, dialogano con gli spazi dell’Abbazia, dall’abside al pulpito, dalle cappelle laterali all’organo, in un percorso intimo ed emozionale. Lo spettacolo dura circa 50 minuti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La prenotazione è gradita a info.artsitefest@gmail.com