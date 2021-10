Montaruli, Alessi, Giovannini (FdI): "Occupazioni anarchici vanno bloccate sul nascere"

“Questa occupazione doveva essere stroncata sul nascere" in una nota congiunta i consiglieri di circoscrizione 7 di Fratelli d’Italia Alessi e Giovannini sulla questione della palazzina occupata nella notte in via Bersezio.

"Non vogliamo altre Askatasuna, corso Ciriè, Manituana. Il Sindaco insieme a Questore e Prefetto intervengano subito: chiediamo che la palazzina in via Bersezio 30 occupata dagli anarchici venga liberata con un documento nel consiglio della Circoscrizione 7. Non accettiamo che il nostro quartiere sia continuamente bersaglio di atti illeciti finalizzati a un vero e proprio controllo del territorio”.

“Presenterò un’interrogazione al ministro dell’interno per chiedere l’immediato sgombero” conclude l'intervento il parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.