Maxi rave party a Stupinigi per festeggiare 15 anni sound system: feriti 3 poliziotti

Sarebbe stato organizzato per festeggiare i 15 anni di attività di un noto sound system torinese, che crea musica tecno, il rave party che si sta svolgendo da ieri sera in un stabilimento dismesso della Fiat a Stupinigi. Al tam tam lanciato su Telegram hanno risposto circa 4 mila persone, provenienti dal nord Italia e da Oltralpe: solo il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato che il numero di giovani fosse superiore.

Siulp: "Feriti tre poliziotti"

E il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino Eugenio Bravo parla di tensione tra i giovani del rave e le forze dell'ordine, durante le quali sarebbero rimasti feriti tre poliziotti. Uno di questi sarebbe stato colpito alla testa da una pietra durante "una sassaiola contro le forze dell'ordine", gli altri due "nel tentativo di essere investiti da un camion di questi individui che male tollerano la presenza delle forze dell'ordine".

Meloni: "Pugno duro di Lamorgese con i lavoratori in piazza, carta bianca per facinorosi"

A commentare via Facebook l'evento anche dalla Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che scrive: "In migliaia, raggruppati con appelli online, hanno organizzato maxi rave illegale. Ormai questa gente ha capito che - con un ministro dell'interno come il nostro - tutto è consentito". "Pugno duro con i lavoratori in piazza, carta bianca per facinorosi o chiunque voglia organizzare mega party illegali" conclude.

Carroattrezzi rimuovono mezzi: identificati dalla polizia giovani allontanati

Fin da questa notte chi si sta allontanando dal rave viene indentificato, mentre la polizia stradale sta procedendo a sanzionare e rimuovere le auto parcheggiate, che hanno violato il codice stradale. Dall'ora di pranzo sono in azione diversi carroattrezzi nella zona da Nichelino a Borgaretto per rimuovere i mezzi, tra cui numerosi camper, che convergendo nella zona hanno bloccato questa notte la tangenziale di Torino: ora la circolazione è tornata regolare. Secondo le stime delle forze dell'ordine le auto presenti nell'area, molte delle quali sono tornate indietro, erano circa 6 mila.