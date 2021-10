Sesta edizione per D.A.M.A.: il nuovo percorso "Aperto" da Palazzo Carignano a San Salvario

Il progetto DAMA torna per la sesta edizione.

Fino al 7 novembre si pone l'obiettivo di integrare alle performance e le opere video del Live Programme, le opere di artisti rappresentati dalle loro gallerie, ideando un percorso espositivo eterogeneo che, dalla quinta edizione, si sarebbe dovuto svolgere attraverso un incontro di linguaggi espressivi: dal suono, alla performance, al video fino alle opere scultoree contaminate da un fitto programma di conversazioni, per accompagnare il pubblico verso un nuovo approccio che intende ragionare su una visione ad ampio raggio.

Nel rispetto di questo iter, il programma di quest’anno, che prende il titolo di "APERTO", punta a svolgersi interamente in spazi aperti e luoghi di cultura, per integrarsi maggiormente nel tessuto sociale, dialogando con alcuni siti simbolo della storia d'Italia e individuando in essi i luoghi ideali per evolvere il concetto di interazione tra passato e contemporaneo, attualizzando e concentrando ulteriormente la proposta mediante un percorso diffuso.

Il progetto espositivo di DAMA 2021 si focalizza sulle opere di artisti italiani di differenti generazioni.

Il percorso si sviluppa dal cortile di Palazzo Carignano per estendersi fino alla corte di Palazzo Chiablese attraverso un circuito completato, con la curatela di Gianluigi Ricuperati, da interventi e conversazioni in tre librerie storiche della città – Luxemburg, Gilibert, La Bussola – e il multiplayer store Isola nel quartiere di San Salvario, che diventeranno per qualche giorno vetrina di progetti espositivi e di video-arte, palcoscenici inconsueti di conversazioni e punto d'incontro tra operatori, artisti, intellettuali e visitatori.

Orari

Apertura al pubblico su prenotazione tra le 10 e le 2 in base agli orari di apertura delle singole sedi coinvolte.