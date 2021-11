Covid, salgono i ricoveri, ma un anno fa la situazione era decisamente più drammatica

Crescono di paio di unità i ricoveri in terapia intensiva per pazienti positivi al Covid

Un tasso di contagio di mezzo punto percentuale e con oltre 7 casi su dieci asintomatici. È questo ciò che racconta il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sono 88 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 36 dopo test antigenico), a fronte di 18.680 tamponi eseguiti, di cui 16.935 antigenici. Degli 88 nuovi casi, gli asintomatici sono 65 (73,9%). I casi sono così ripartiti: 41 screening, 43 contatti di caso, 4 con indagine in corso. Da inizio pandemia, quindi, a Torino e provincia si contano 207.215 casi di positività.

Salgono i ricoveri, ma rispetto a un anno fa è un'altra situazione

Salgono leggermente i posti letto occupati in ospedale: in terapia intensiva sono 21 (due in più rispetto a ieri) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 188 (dieci in più rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.050

Una situazione decisamente diversa rispetto a un anno fa, quando i ricoverati in terapia intensiva - il 1° novembre 2020 - erano 179 e quelli non in terapia intensiva erano 2.844. Le persone in isolamento domiciliare erano 31.391.

Un decesso nelle ultime 24 ore

Il bollettino riporta inoltre il decesso di una persona positiva al test del Covid-19, ma non di oggi: il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid.

Il totale diventa quindi di 11.814 deceduti risultati positivi al virus in Piemonte da inizio pandemia, di cui 5.644 a Torino e provincia.

Sono 78 in più i guariti, per un totale di 373.010, di cui 199.294 a Torino e provincia.