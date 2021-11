Operatore della Croce Rossa ucciso, le indagini si concentrano sulle conoscenze dell'amica della vittima

Sono concentrate sulle conoscenze di un'amica della vittima le indagini della polizia sull'omicidio di Massimo Melis, il 52enne operatore della Croce Verde trovato ieri senza vita nella propria auto parcheggiata in via Gottardo.

In apprensione per il comportamento di un uomo

La donna, secondo quanto è emerso, stava vivendo giornate di apprensione per il comportamento di un uomo, e Melis, al quale era legata da un rapporto di amicizia, si prestava ad accompagnarla. Gli investigatori della squadra mobile della Questura, sarebbero alla ricerca di un pluripregiudicato di 62 anni, che però al momento si sarebbe reso irreperibile. In ogni caso, al momento, non starebbero trascurando altre piste.

L'operatore della Croce Verde è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla tempia sinistra mentre sedeva al posto di guida; non aveva allacciato le cinture di sicurezza. Il killer ha poi chiuso lo sportello e si è allontanato senza portar via denaro o altro. Non ci sono tracce che farebbero pensare a una colluttazione o qualche tentativo di reazione.

Dettagli più precisi dall'autopsia

L'uomo aveva trascorso il tardo pomeriggio di domenica insieme alla donna in un supermercato per fare la spesa e quindi riportarla a casa. Il delitto potrebbe essere stato commesso intorno alle 22, ma l'autopsia fornirà elementi più precisi.

Amici e colleghi hanno descritto Melis come una persona gentile e disponibile. Lavorando alla Croce Verde era in contatto con situazioni di disagio ed è anche questo un aspetto su cui stanno cercando di fare luce gli investigatori.