Castello di Agliè, prorogata la mostra "Lettera 22. La macchina per leggere Olivetti"

L'alto numero di visitatori e soprattutto il grande interesse dimostrato per la mostra Lettera 22. La macchina per leggere Olivetti, hanno indotto il Castello di Agliè e il Comune di Agliè (che ha voluto e finanziato l’esposizione), insieme a tutti i partner coinvolti (fra cui l'Associazione Archivio Storico Olivetti e il Laboratorio Museo Tecnologic@mente - Fondazione Natale Capellaro) a estendere l'apertura della mostra fino a . Si tratta di una notevole soddisfazione per tutti coloro che hanno voluto arricchire l'offerta culturale del borgo canavesano con questo contenuto, dedicato al successo internazionale della meravigliosa macchina Lettera 22 a pochi passi dagli stabilimenti in cui fu per lungo tempo costruita. Se il racconto per parole, immagini e prodotti ideato dal curatore Marco Peroni restituisce nel complesso l'originalità dell'esperienza olivettiana – dove le macchine diventano “voci” di una grande storia – è anche vero che esso restituisce al Canavese un giusto protagonismo. È stato spesso indagato il contributo dato dalla Olivetti alla crescita del territorio, molto meno il contributo del Canavese alla nascita di una fabbrica tanto particolare. Forse è questa una delle ragioni che rendono la visita particolarmente piacevole e “intonata” al territorio circostante, che si ammira dalle finestre della Galleria alle Tribune in cui la mostra è allestita.