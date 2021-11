Venaria, si dimette l'assessore Marco Scavone. Giulivi: "Buona fortuna all'amico, prima che al collega"

"Perde un pezzo" la giunta di Venaria , guidata da Fabio Giulivi . A darne la notizia è proprio il sindaco, che su Facebook tributa a Marco Scavone , titolare alle Politiche della Casa - Quartieri e recupero periferie, Verde pubblico, il suo ringraziamento personale. " Questa mattina si è dimesso l'assessore Marco Scavone per una nuova opportunità professionale che gli è capitata - scrive Giulivi -. Volevo ringraziare pubblicamente Marco per il lavoro fatto in questo anno insieme ".

Nel post, Giulivi ha scelto una foto legata alla riapertura del complesso per l'emergenza abitativa Cà Buozzi. "Rappresenta uno dei suoi tanti successi, ma non posso non citare la cura con la quale ha seguito le tante manutenzioni che in questo primo anno sono state avviate in Città". "Marco ha dimostrato come con l'impegno e la passione si possano raggiungere obiettivi importanti, anche quando tanti ti dicono che non potrai mai farcela - conclude Giulivi -. All'amico, prima che al collega di giunta, auguro ogni fortuna, ben sapendo che il suo impegno politico per la Città e per questa maggioranza continuerà fuori dal Palazzo comunale".