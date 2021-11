Un ristorante, sale conferenze e una terrazza su via Cernaia: rinasce l'ex Porta Susa (FOTO)

Un ristorante a doppia altezza, una terrazza che affaccia su piazza XVIII dicembre, conference e meeting room, oltre a un lounge bar. Così rinascerà la vecchia stazione di Porta Susa, dove nelle scorse settimane sono partiti i lavori di riqualificazione.

Il progetto - che prevede anche la realizzazione di un hotel a 4 stelle e la realizzazione di una piazzetta - sarà completato per le Atp Finals 2022. Un anno dopo rispetto al cronoprogramma iniziale, che prevedeva il taglio del nastro dell'albergo di lusso per la prima edizione dell'evento sportivo mondiale, in programma dal 14 al 21 novembre.