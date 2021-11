I no Green Pass pronti a manifestare alle Atp: "Siamo con Djokovic" [FOTO E VIDEO]

In presidio un'ottantina di persone

Liccione: "Non ci fanno manifestare alle Atp in favore di Djokovic"

" Ci stanno negando - ha spiegato Liccione - la possibilità di manifestare alle Atp Finals in favore di Novak Djokovic ". Il tennista serbo, in queste settimane, si è più volte rifiutato di dire se fosse vaccinato o meno contro il Covid. All'inizio della pandemia il numero 1 al mondo era risultato positivo al Coronavirus dopo aver organizzato e preso parte all'Adria Tour.

"Posso andare sul bus affollato, ma non al lavoro"

I manifestanti hanno occupato piazza Palazzo di Città esponendo striscioni e cartelli con scritte come "Posso andare su un bus affollato ma non al lavoro, ai musei, alle biblioteche e concerti", "No ai ricatti, no Green Pass", "Vaccino - Green Pass - tampone +terrorismo mediatico = prove di dittatura".