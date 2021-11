Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, cassette di sicurezza evolute per la filiale di Via Madama Cristina a Torino

Inaugurata a dicembre del 2020 la nuova filiale della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura di Via Madama Cristina 45 a Torino si distingue per essere all’avanguardia sotto molti punti di vista.

Oltre ad avere due casse automatiche sia all’interno sia all’esterno della filiale, che permettono versamenti, prelievi e pagamenti da fare rapidamente e in piena libertà, viene garantito il servizio di cassa tradizionale per poter soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il fiore all’occhiello della filiale sono le cassette di sicurezza automatizzate, disponibili h 24, 7 giorni su 7.

Un servizio innovativo, che permette ai clienti di depositare e ritirare i propri beni in assoluta libertà e sicurezza: per accedere all’area riservata basterà autenticarsi con la propria tessera e sarà possibile accedere in qualsiasi orario, mantenendo la sicurezza ai massimi livelli. Le cassette sono infatti videosorvegliate e monitorate da remoto, ma è garantita la privacy dell’utilizzatore durante la fruizione del servizio.

“La sicurezza dei nostri soci e clienti è la nostra priorità assoluta – commenta il Direttore Generale Mauro Giraudi – ed è per questo che non smetteremo mai di investire in tecnologie sempre più affidabili e all’avanguardia. Le nuove cassette di sicurezza nella nostra filiale di via Madama Cristina permettono di poter depositare o ritirare in qualsiasi momento i propri beni e valori”. Una grande comodità, che lascia piena autonomia al cliente.