Soldi nella tasca dell’accappatoio: arrestato un 64enne con precedenti per spaccio

Lunedì scorso è stato sottoposto a controllo da parte dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale un 64enne con precedenti per spaccio di stupefacenti. L’uomo, intrattenutosi in un bar di via Nizza, al momento della perquisizione, aveva addosso una somma in contanti di 1000€ e in più delle chiavi riconducibili a un appartamento con annessa cantina. Le forze dell’ordine, a conoscenza delle condanne a suo carico, l’hanno dunque avvisato dell’imminente irruzione, con l’ausilio dell’unità cinofila, presso il suo domicilio. L’uomo allora ha così sciolto immediatamente ogni dubbio, ammettendo le sue responsabilità. Esso aveva infatti nascosto in cantina una cinquantina di grammi di stupefacente e, nell’appartamento, una cifra in contanti di 4.800 € infilati nella tasca di un accappatoio.