Strappò il microfono a una giornalista durante il rave party di Stupinigi: denunciato

Si torna a parlare del maxi rave che nello scorso fine settimana aveva radunato migliaia di persone tra Borgaretto e Stupinigi, in un capannone ex Fiat abbandonato da tempo. E' stato denunciato per violenza privata un ragazzo che, durante le ultime ore della manifestazione, aveva strappato il microfono dalle mani di un'inviata della Rai per urlare una frase offensiva.

Scattata la denuncia

La giornalista stava camminando lungo viale Torino, quando uno dei partecipanti le ha preso il microfono, pronunciando parole non esattamente gentili. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri: dopo una breve indagine, i militari hanno formalizzato la denuncia alla persona rea di questa improvvisata 'aggressione'.

Arrestati dopo il rave per possesso di droga

Un uomo di 34 anni e una donna di 30, entrambi reduci dal maxi rave, sono stati invece arrestati dagli agenti della polizia municipale di Torino per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Tutto è partito da un controllo sul decoro urbano dopo che gli abitanti di via Stradella avevano segnalato la presenza di molti rifiuti vicino a un camper parcheggiato.

Tra questi rifiuti anche involucri di sostanze stupefacenti che hanno insospettito la pattuglia. All'arrivo delle unità cinofile i due hanno tentato la fuga poi la donna ha estratto un pacchetto contenente droga di vario tipo da sotto i vestiti, lanciandolo via, mentre l'uomo si è scagliato contro gli agenti per impedirne l'arresto. I due sono risultati avere precedenti specifici per reati contro il patrimonio.