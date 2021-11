Meteo: previsioni incerte, ma cielo poco nuvoloso nel weekend su Torino e provincia

Finalmente il re non è più nudo. Parliamo del simbolo delle Alpi marittime, il Monviso. Era veramente irreale fino a una settimana fa vedere la sua cima svettare in un paesaggio dove il colore dominante era il marrone scuro, indice e simbolo della siccità senza fine di questa lunga stagione secca.

Vedere il re di Pietra con alla corte la dama bianca rincuora il cuore e ci fa pensare quanto sia importante iniziare ad agire per cercare di contenere il cambiamento climatico anche se per il weekend un altro scenario molto controverso ed incerto sembra prendere forma.

Una goccia di aria fredda in transito sulla Sardegna potrebbe richiamare aria umida ed instabile con maltempo anche sul Nord Ovest. Al momento questa è una delle ipotesi in quanto la stessa bassa pressione potrebbe invece traslare verso il Nord Africa con maltempo differito la prossima settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 7 novembre. Cielo sereno oggi, con nebbie e foschie notturne, irregolarmente nuvoloso domenica. Termometro in discesa le massime, in lieve discesa le minime ma ancora entrambe al di sopra delle medie di stagione, con aumento dall'inizio prossima settimana. Minime in pianura intorno 2- 4°C e massime 13-15°C. In pianura moderati da Sud Ovest.

Da lunedì 8 novembre, cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, coperto dal pomeriggio con precipitazioni a iniziare dalla Liguria di ponente.