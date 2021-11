Auto in fiamme in via Orbetello, in Borgo Vittoria

Una densa colonna di fumo e momenti di panico, questa mattina, in Borgo Vittoria. Un'auto infatti è stata improvvisamente coinvolta in un incendio che ha subito sviluppato una densa cortina di fumo visibile anche da una grande distanza, nella zona.

I fatti sono accaduti in via Orbetello, a poca distanza da Corso Grosseto e verso via Chiesa della Salute. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, anche se ancora non ci sono certezze sulle cause che hanno originato il rogo.