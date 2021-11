Cuorgnè, litigano per un parcheggio e un 60enne tira fuori una pistola: denunciato

Un litigio per un parcheggio che poteva finire molto male. È successo a Cuorgnè, nel Canavese, dopo un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver tirato fuori una pistola per minacciare il suo antagonista, nella disputa per il posto auto.



I fatti si sono verificati in piazza Boetto, nel pieno centro della città. Alla vista dell'arma, si è scatenata una fuga dei presenti in tutte le direzioni, ma sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno prima fermato il 60enne e poi hanno scoperto che la pistola era in realtà un giocattolo. Questo non ha impedito che nei confronti della persona responsabile della situazione scattasse una denuncia per minaccia aggravata.