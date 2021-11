La Torino-Lione arriva a Dubai, Virano: "Tav, una grande metropolitana che unisce l'Europa"

Una "metropolitana continentale che consente all'Europa di essere aggregata e competitiva su scala mondiale, ma senza perdere la propria identità". Così Mario Virano, direttore generale di Telt, ha parlato dello sviluppo della Torino-Lione (e dei corridoi europei) partecipando all'Expo di Dubai.



Un intervento legato ai trasporti, in cui Virano ha ribadito: "L'Europa è fatta di città medie, medio piccole, qualche grande città, ma nessuna megalopoli. Anche Londra e Parigi conservano un senso identitario". E ha aggiunto: "Se vogliamo essere competitivi nel mondo, l'unico modo è un sistema a rete che faccia funzionare le città come un'unica megalopoli, che però vive nei propri nuclei identitari".

"Rispetto della sostenibilità, nei mezzi, nei modi e nei fini"

In particolare, parlando di Torino-Lione, Virano ha aggiunto che l'opera è stata fatta "nel rispetto della totale sostenibilità, declinata nei mezzi, nei modi e nei fini. Cerchiamo non solo di non creare danni all'ambiente, ma di valorizzare i territori interessati dai cantieri". E ancora: "La sostenibilità riguarda tantissimi aspetti, a cominciare dall'obiettivo di spostare una parte rilevante del traffico dalla gomma ai binari".

I numeri del progetto

Gli appalti per scavare il maxi tunnel tra Italia e Francia, dal valore complessivo di circa 3 miliardi di euro, sono stati assegnati lo scorso luglio. Finora sono stati scavati 30 chilometri di gallerie, le 4 discenderie (di cui una in Italia, mentre le altre tre sono in Francia) e i primi 9 chilometri di una canna del tunnel in territorio transalpino. L'entrata in servizio della Torino-Lione è prevista per il 2030.