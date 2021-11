Cartomanzia, un'arte divinatoria accessibile a tutti

Antica come il tempo, la cartomanzia è un'arte divinatoria che ci giunge ricca di varie eredità. Culture e civiltà si intrecciano per fornirci un risultato che piace a tutto il mondo: carte da giocare, da interpretare e da usare per la predizione con il sorriso e a volte con stupore. Traendo la sua origine nelle profondità dei paesi orientali, arricchendo la sua essenza tra gli occidentali, la cartomanzia è un'appetitosa miscela culturale per i conoscitori delle forze divinatorie.

In cosa consiste la cartomanzia?

La cartomanzia, come suggerisce il nome, è un'arte divinatoria che si basa sul disegno di carte, utilizzate come supporto per la divinazione. L'obiettivo è quello di evidenziare alcuni elementi importanti del futuro della persona che viene a consultare l'indovino, al fine di aiutarlo a capire meglio il futuro. Coloro che sentono il bisogno di risposte sul futuro in tutti i ceti sociali possono ricorrere alle carte. Come ogni arte divinatoria, la cartomanzia si basa sulla capacità dell'indovino, di percepire in modo straordinario, sentimenti, o vibrazioni personali emanate dal cliente, mentre sceglie le carte utilizzate per l'estrazione. Al cartomante non resta che interpretare i colori e le figure, mettendoli in relazione con i soggetti trattati. A differenza della chiaroveggenza che richiede un dono particolare, la cartomanzia, o più precisamente l'accuratezza delle previsioni predittive si basa sull'esperienza e sulla pratica assidua di chi viene consultato perché è un'arte che si apprende. La pratica della cartomanzia, che risale all'antichità, deve rispettare alcune regole, per sottolineare il lato mistico della consultazione. Infatti, si deve usare la mano sinistra per scegliere le carte, partendo dalla sinistra verso la destra. Le carte devono anche essere posizionate in modo che la faccia sia rivolta verso il basso.

Cartomanzia dal passato ai nostri giorni

L'arte della divinazione è praticata fin dalla notte dei tempi, ma le prime tracce della pratica della divinazione con le carte risalgono ai tempi antichi. Ha goduto di una certa popolarità in Europa, soprattutto in Spagna dal XV secolo, poi in Italia nel XVI secolo. Fu durante il XVIII secolo che la pratica della cartomanzia raggiunse il suo apice in Francia. Nel resto del mondo, la cartomanzia è l'arte divinatoria più popolare nei paesi con una forte influenza spagnola, come l'America Centrale e Latina.

La cartomanzia al telefono è affidabile?

La cartomanzia, come altre arti divinatorie, può essere praticata al telefono. Per questo, viene messo a disposizione del consulente un cartomante che risponderà ad ogni vostra domanda all'altro capo del filo. Per garantire l'affidabilità delle risposte è meglio affidarsi a cartomanti esperti che sappiano interpretare correttamente le carte estratte, come ad esempio i Cartomanti della Verità.