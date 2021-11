Strumenti e musica in movimento: Torino prima in Europa ad ospitare un concerto itinerante con il 5G (FOTO)

Grazie al la tecnologia del 5G , Torino oggi è stata la prima città in Europa ad ospitare un concerto itinerante . Questo pomeriggio all’interno del Gran Salone dei Ricevimenti di Palazzo Madama si è svolto ‘The Garden of Forking Paths ’, l'ultimo lavoro del compositore e direttore d'orchestra torinese Andrea Molino .

Orchestra e voci itineranti

Uno spettacolo musicale per quattro voci e quattro saxofoni in movimento ed ensemble strumentale presente in sala, che hanno suonato all’unisono in diretta audiovisiva grazie alla rete 5G di TIM. Musicisti e performers hanno dato vita ad una serie di interazioni musicali e teatrali coinvolgenti, come se fossero tutti nello stesso luogo di fronte al direttore d’orchestra.