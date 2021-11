Da Torino al Dubai, una "pelle" riciclata in silicone per sollevare il sipario all'Expo 2021

Da Torino a Dubai per far conoscere una “pelle” in silicone rigenerato, nel segno della sostenibilità. Fino al 12 novembre l'azienda torinese Sargomma, sarà presente con "Skin" alla fiera Downtown Design - la prima e unica manifestazione del Medio Oriente dedicata al settore del design - presso il Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC).



Sargomma è infatti stata selezionata, tramite Confapi, insieme ad altre 19 realtà dall’ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e presenta il progetto nato in collaborazione con l’artista Alessandro Ciffo durante il lockdown all’interno del padiglione Italian Interiors.



Skin è stato esposto per la prima volta al Fuorisalone milanese lo scorso settembre: si tratta di una vera e propria “pelle” destinata ai rivestimenti di interni ed esterni di qualunque dimensione e forma, dotato di caratteristiche uniche di resistenza, durevolezza, sostenibilità e con infinite possibilità di personalizzazione.