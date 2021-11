Yacht Isole Eolie, il trend di questa estate fa sperare nella ripresa

Come si prospetta il settore turistico per il 2022? La Pandemia di Covid-19 ha assestato un brutto colpo a uno dei settori che a tutti gli effetti è tra i più importanti per il PIL e l’economia italiana. Nonostante tutto, però, il turismo dell’estate 2021 è stato molto più positivo rispetto al 2020, in cui erano ancora previste delle chiusure, soprattutto per i turisti stranieri. Gli italiani hanno riscoperto però un piacere: quello di visitare l’Italia e di scoprire le sue bellezze. Uno dei trend da non perdere per il 2022 si riconferma il turismo con yacht alle Isole Eolie.

Il 2021 è in realtà stato un anno di svolta per il settore nautico. Dopo un periodo abbastanza stabile e un calo nelle prenotazioni delle vacanze in crociera, è tornato un forte desiderio di prendersi del tempo per viaggiare via mare. In effetti, non sono proprio mancati quest’anno i famosi charteristi americani e russi, che spesso scelgono i mari italiani come meta irrinunciabile delle proprie vacanze estive. Infine, sono moltissime le piattaforme che permettono di organizzare la vacanza al meglio, come www.sicilyboatrentals.com per il noleggio yacht .

La ripresa economica passa per il turismo

Sperare nella ripresa non è ovviamente abbastanza, ed è giunto il tempo di proporre dei nuovi trend per il settore del turismo. Sebbene la voglia di viaggiare appartenga per natura all’essere umano, la Pandemia di Covid-19 ci ha in qualche modo frenato. In alcuni è vivo il desiderio di mettersi in viaggio, ma in modo certamente diverso. Una vacanza in barca, come uno yacht, che è un’imbarcazione di lusso, rappresenta il nuovo modo di vivere le ferie.

L’andamento del mercato nautico nel 2021 è stato ottimista, ma è nel 2022 che si prevede un boom in netto aumento. Sicuramente, il leasing nautico sta continuando a registrare un valore importante, andando di fatto a incrementare il fatturato delle aziende che si occupano di noleggio yacht o catamarani. Una buona notizia nel complesso, che permette guardare al futuro in modo positivo.

Yacht Isole Eolie, un trend che sta conquistando il mercato

Uno degli aspetti più interessanti della Pandemia di Covid-19 è che ha permesso agli italiani di riscoprire parte della nostra Bella Italia. Rispetto agli altri anni, complici anche le chiusure, si è voluto puntare totalmente sul turismo in terra italica, andando ad approfondire molto di più la storia e le bellezze del nostro paese, come il Sud Italia.

La Sicilia è indubbiamente uno dei territori più affascinanti, un’isola che ha delle tradizioni secolari che porta avanti con orgoglio e che permette di strutturare un viaggio alla ricerca della cultura . Le Isole Eolie, oltretutto, si compongono delle famose sette perle: a nord della costa siciliana, è possibile immergersi nel mare e avere l’occasione di osservare questi gioielli forgiati dal vento e dal fuoco.

Ci troviamo dopotutto tra Lipari, Stromboli, Panarea, Alicudi, Vulcano, Salina e Filicudi. La loro bellezza incontaminata e selvaggia attira naturalmente migliaia di turisti ogni anno, e nel 2022 ci sarà sicuramente un boom di prenotazioni sul territorio. Senza contare che le isole sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e che, sebbene facciano parte delle cosiddette Isole Eolie, presentano ciascuna un panorama diverso, come una cartolina da non perdere.

Noleggio yacht, tutti i vantaggi

Una vacanza in yacht apre a vantaggi esclusivi e benefici super rilassanti: a parte la possibilità di scegliere o modificare la destinazione senza obbligo, è una vera e propria crociera personalizzata, che offre tutta la privacy e l’intimità che si ricercano ultimamente a seguito della Pandemia di Covid-19. Questa tipologia di turismo sarà di sicuro importante per la ripresa economica: già nel corso del 2021, è stata la preferita dagli italiani e dai turisti stranieri.