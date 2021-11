La nuova Sala Rossa: Damilano capogruppo di Torino Bellissima, vice Iannò

Paolo Damilano guiderà Torino Bellissima in Sala Rossa e avrà come braccio destro Giuseppe Iannò. Sono state formalizzate questa mattina le denominazioni dei nuovi gruppi consiliari, con l’ufficializzazione dei nomi dei capogruppo e vicecapogruppo in Consiglio Comunale.

Guardando alla maggioranza per il Partito Democratico il primo incarico spetta a Nadia Conticelli, mentre il secondo ad Amalia Santiangeli. Per la lista civica Lo Russo sindaco sarà capogruppo Silvio Viale e vice Elena Apollonio, mentre per i Moderati saranno rispettivamente Simone Fissolo e Ivana Garione. Rimanendo sempre nella coalizione di centrosinistra Alice Ravinale guiderà Sinistra Ecologista, con vice Sara Diena; mentre per Torino Domani riveste l’incarico di capogruppo Tiziana Ciampolini.

Nella coalizione di centrodestra per Fratelli d’Italia sarò capogruppo Giovanni Crosetto, mentre vice Enzo Liardo: in Forza Italia guiderà il gruppo Andrea Tronzano, mentre braccio destro sarà Domenico Garcea. La Lega Salvini Piemonte ha indicato al momento solo Elena Maccanti come capogruppo. Per il M5S quest’incarico spetterà ad Andrea Russi, mentre sarà vice Dorotea Castiglione.