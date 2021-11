Cenisia, doveva scontare una pena di oltre due anni: arrestato dopo un’inutile fuga

Arrestato in zona Cenisia un cittadino tunisino di 32 anni. Aveva a suo carico un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di 2 anni e 2 mesi più pena pecuniaria di 12000 euro per reati inerenti agli stupefacenti. La scoperta è avvenuta soltanto dopo gli accertamenti, successivi a una fuga sospettosa. L’uomo infatti aveva generato l’attenzione delle forze dell’ordine, per via di un’andatura piuttosto ambigua alla vista delle volanti.

Una tesi confermata dal suo comportamento quando gli agenti sono scesi dal mezzo per fermarlo. Il malvivente ha infatti iniziato a correre, attraversando un cortile di un complesso residenziale. La sua andatura si è interrotta all’uscita di via Chianocco, dove è stato bloccato. Durante la fuga aveva gettato in un tombino un involucro contenente hashish, per cui è stato sanzionato. Dopo i successivi riscontri si è scoperto poi di una situazione penale di diversa caratura. Il reo è stato dunque portato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.