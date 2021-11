A Collegno si respira già l'aria del Natale con 'LUCinARIA'

Si chiama LUCinARIA il primo concorso natalizio della Città di Collegno dedicato alle decorazioni e agli addobbi.

Possono partecipare tutti i residenti di Collegno che allestiscano luminarie e decorazioni sul proprio balcone o giardino: in palio biglietti per il Flowers Festival e per la stagione 2022/23 di Sale&Pepe. Chi vuole iscriversi può farlo entro il 30 novembre e allestire le decorazioni in modo che siano visibili e fotografabili dall’8 dicembre fino al 10 gennaio. Le immagini degli addobbi saranno pubblicate sulla pagina instagram della Città di Collegno: dal 27 al 29 dicembre si potrà votare e i primi 5 accederanno alla finale. Saranno premiati anche i primi per ognuno dei sette quartieri.



Una sezione speciale del concorso è anche dedicata ai piccoli commercianti che hanno un’attività con sede a Collegno: “Presepi di Vicinato” premierà infatti i presepi più belli che saranno allestiti nelle vetrine dei negozi. Per loro il voto sarà dal 3 al 5 gennaio sulla pagina Facebook del Comune.



"LUCinARIA farà brillare i nostri quartieri e invogliare i collegnesi a guardare le vetrine dei negozi in città - ha commentato il Sindaco Francesco Casciano - attraverso lo spirito natalizio rafforziamo il legame della città con i due festival musicali più importanti, Flowers e Sale&Pepe Festival".



Soddisfatto l’assessore alla Cultura Matteo Cavallone: "L’iniziativa è la prima di una più ampia programmazione di esposizione di presepi natalizi sviluppati con il Comune di Frassinelle: presepi molto rari e belli da tutto il mondo invaderanno Collegno per Natale, una varietà di eventi sviluppati sui presepi e gli addobbi natalizi per far diventare Collegno una vera Città dei Presepi".



Per iscriversi c’è tempo fino al 30 novembre. info e regolamento su https://www.comune.collegno.gov.it/concorsinatale2021