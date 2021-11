Ciclovia Bicknell, un itinerario bello ed emozionante da scoprire in e-bike, mountain bike o gravel

Domenica 17 ottobre si è concluso, con l’arrivo a Bordighera, il primo educational dedicato alla Ciclovia Bicknell: un tour di scoperta - nato dalla sinergia tra il Comune di Bordighera, l’Agenzia turistica In Liguria ed il Consorzio Turist Comm Service – che per due giorni ha coinvolto 6 influencer specializzati nelle tematiche cycling lungo il percorso da Tende alla città delle palme, nel territorio tra l’area italo-francese della valle Roya, le valli Nervia ed Argentina e la fascia costiera mediterranea. Un itinerario di circa 140 km alla portata di ciclisti di ogni livello in mountain bike, e-bike o gravel, da percorrere eventualmente anche a piedi per un approccio ancora più slow.

Questo ambizioso progetto prende nome da Clarence Bicknell, botanico, archeologo, naturalista, pittore, esperantista ed anche uomo di chiesa, che giunse a Bordighera nel 1878 rendendola sua residenza d’elezione e punto di partenza per gli studi e le ricerche che compì in val Roja, di cui fu profondo conoscitore. Come molteplici furono gli interessi di Bicknell, così la Ciclovia può essere interpretata in più dimensioni: natura e paesaggi unici e poi storia, cultura e attività sportiva, sulla base delle affinità individuali. Il percorso diventa così una opportunità di scoperta ed il mezzo con cui lo si affronta (appunto in bici, a piedi o – perché no? - a cavallo) solo uno strumento sostenibile di esplorazione. Non a caso l’educational ha compreso momenti di visita al Museo delle Merveilles di Tende, a Notre Dame de Fontaines di La Brigue, alla chiesa di San Niccolò a Bajardo e proprio al Museo Bicknell di Bordighera.

A questo primo appuntamento seguirà poi una forte azione promozionale che inizierà nel periodo invernale e si intensificherà nei mesi primaverili, fino ad un grande evento ed un tour ufficiale di inaugurazione ad oggi previsti per giugno 2022.