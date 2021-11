Monsignor Nosiglia visiterà alcune famiglie in difficoltà di Villaretto

Domenica 14 novembre la Chiesa universale celebra, per volontà di Papa Francesco, la 5° Giornata Mondiale dei Poveri dal titolo I poveri li avrete sempre con voi. L’obiettivo è ben espresso da una frase di don Primo Mazzolari – citata nel messaggio pontificio per l’occasione – che scriveva: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano» (“Adesso” n. 7 – 15 aprile 1949).

Ogni comunità cristiana della diocesi torinese prevederà iniziative di preghiera, riflessione e vicinanza per approfondire il messaggio del Santo Padre e per far sentire i fratelli e le sorelle più fragili persone di famiglia per le quali ci si prende cura (materiale disponibile in home page su www.caritas.torino.it).

A livello diocesano l’Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia ha dato l’appuntamento ad un gruppo di famiglie in difficoltà che abitano nei territori periferici del Villaretto, Falchera, Case SNIA per un incontro fraterno che vedrà anche distribuzione alimentare straordinaria predisposta da Caritas Diocesana Torino e dal Banco Alimentare del Piemonte.



Accompagneranno l’Arcivescovo quattro candidati al diaconato (Mauro De Nicolò, Gianfranco Leo, Marco Pacca, Giuseppe Piovano) che, alle ore 16.00, in Cattedrale, con l’ordinazione verranno aggregati al ministero apostolico del Vescovo. Loro compito sarà proprio testimoniare e tenere alto il profilo evangelico del servizio nelle comunità cristiane in ogni sua forma, animando la soglia che collega l’altare alla vita, il vangelo celebrato con il vangelo vissuto.

Il Villaretto – quartiere nella Circoscrizione 6 di Torino Nord, al confine tra il comune di Borgaro Torinese, il raccordo autostradale 10 e la Stura di Lanzo, oltre Falchera – è uno tra i territori più esterni alla Città che esprime evidenti fatiche per composizione sociale, carenza di servizi, difficoltà nel collegamento ai luoghi economici, culturali, ricreativi e istituzionali. Fa parte della parrocchia San Pio X di Falchera ed è animato pastoralmente dal diacono permanente Raffaele Olivieri.

