Anffas Torino denuncia: "Al TFF discriminate le persone con disabilità"

Giancarlo D’Errico, presidente di Anffas Torino: “Ora basta, chiediamo che intervengano tutte le istituzioni coinvolte. Siamo disposti a collaborare per trovare soluzioni, ma non tolleriamo più queste vergognose discriminazioni, contrarie all'etica e alla civiltà”.



Accessi non previsti al Film Festival

“Alla presentazione del TFF - denuncia Giancarlo D’Errico, presidente Anffas Torino - abbiamo constatato che nessuna proiezione era stata prevista come accessibile alle disabilità, a tutte le disabilità nonostante le assicurazioni ricevute dall’associazione +Cultura Accessibile, di cui Anffas fa parte, a inizio anno. Solo dopo le rimostranze di Daniela Trunfio, sua rappresentante, è stato assicurato che alcune proiezioni sarebbero state accessibili alle persone sorde, oltre che alle persone con disabilità fisica. La pezza peggiore del buco! E gli altri disabili? Figli di un dio minore? Non degni di essere considerati consumatori di cultura? Evidentemente per gli organizzatori del TFF qualcuno è più uguale degli altri, come nella Fattoria degli animali di orwelliana memoria”. Ricordiamo che proprio al Museo del Cinema di Torino era stato presentato nel 2019 il “Manifesto per l’accessibilità e la fruizione in autonomia del patrimonio culturale cinematografico”, documento che traccia le linee guida per un cinema realmente accessibile, redatto proprio da +Cultura Accessibile-Cinemanchìo.

Conclude D'Errico: “Pretendiamo che la fruizione della cultura sia sempre aperta a tutti, che accoglienza e inclusione vengano finalmente riaffermati come valori imprescindibili. Siamo pronti a collaborare per trovare la soluzione, ma non a sopportare l’indifferenza”.

A Caselle discriminati 17 atleti

“Diciassette ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori che dovevano prendere la navetta da Porta Susa a Caselle sono stati trattati male e lasciati a piedi, anche se erano i primi della fila e, comunque, dovrebbe essere loro garantito un accesso prioritario. La scusa era che non avevano già fatto il biglietto a terra, quando si può fare a bordo e non è garantita alcuna prelazione a chi ne è già fornito: ce lo ha confermato il servizio di informazione della Sagat. Un episodio incomprensibile, contrario alla logica, all’etica e alle più elementari regole di convivenza civile. Domenica la città di Torino sarà sotto i riflettori del mondo con le Atp finals di tennis. E sono tanti altri gli eventi, sportivi e non solo, che ci accompagneranno da qui al Natale, insieme a una notevole ripresa del turismo. Siamo sicuri di essere pronti ad accogliere le persone con disabilità e con esigenze speciali? Vedendo questo triste episodio, direi di no…”. Il brutto episodio era capitato a conclusione della due giorni di pararowing - canottaggio per le persone con disabilità - che si è tenuta alla Società Canottieri Armida. “Questi ragazzi - continua D’Errico - sono stati vittima di un sopruso”.