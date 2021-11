Ex Embraco, al prefetto Ruberto la lettera da consegnare al presidente Mattarella: "Vogliamo solo lavorare" [VIDEO]

"Chiediamo aiuto al presidente Mattarella perché il prossimo 22 gennaio scade la cassa integrazione. Sono 6 mesi che abbiamo sistemato la nostra tenda sotto le finestre della Regione, in piazza Castello. La situazione è drammatica: non vogliamo ammortizzatori sociali, vogliamo lavorare".

Con queste parole i rappresentanti dei lavoratori Embraco hanno consegnato al prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, la lettera scritta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in visita a Torino. Un presidio iniziato di buon mattino, in piazza Borgo Dora.

Una missiva di due pagine, in cui si riassumono quattro anni di sofferenze e attese deluse, dopo tante promesse. "È dal 23 aprile che chiediamo al ministro Giorgetti di convocarci, non l'ha mai fatto. Lo abbiamo incontrato qui a Torino durante la campagna elettorale, ma stiamo ancora aspettando".