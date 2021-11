FestivaLieve ad Asti: Legolize e Armando Milani tra gli ospiti più attesi

Proseguono le prenotazioni per i tre giorni di eventi che caratterizzeranno il FestivaLieve, in programma ad Asti dal 25 al 28 novembre. Una rassegna che si preannuncia come un imperdibile concentrato di cultura e bellezza, nell'ambito della quale il pubblico potrà incontrare e dialogare con scrittori, critici d’arte, designer, giornalisti, divulgatori, fenomeni del web e campioni dello sport.

Non mancheranno poi spettacoli circensi e serate dedicate alla stand up comedy in teatro e una mostra, organizzata nel centenario della nascita di Lele Luzzati, che si propone di indagare i rapporti tra il maestro genovese, Italo Calvino e il concetto di levità. Esposizione già aperta, presso Palazzo Ottolenghi, e visitabile fino al 19 dicembre.

IL RICCO PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

In questo articolo, però, vogliamo concentrare l’attenzione sul programma della seconda giornata di Festival, ovvero quella di venerdì 26 novembre.

La giornata si aprirà, alle 10.30 con lo spettacolo “Oh my God”, portato in scena al Palco 19 dalla scuola circense ‘Chapitombolo’ di Monale. Si tratta di una matinèe dedicata alle scuole primarie di Asti, una storia che nasce sopra le nuvole, un viaggio inevitabile, che prima o poi toccherà a tutti… Un miscuglio di follia, severità scherzosa, comicità, coraggio e intraprendenza porteranno a vivere una sottile sensazione di incontenibile gioia. Biglietti a 3 euro.

Alle 15, il celebre designer Armando Milani (autore, tra gli altri, del logo Onu con la colomba portatrice di pace) sarà ad Asti, al Polo Universitario Rita Levi Montalcini, per la conclusione di un percorso formativo avviato con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Cuneo, nelle sue diverse sedi. La lectio magistralis verterà sull'utilizzo della grafica nella comunicazione sociale, con particolare riferimenti ai temi di Ecohumanity tanto cari al designer. Nel corso della lectio verranno presentati i lavori realizzati dagli studenti di grafica sul tema assegnato dall'artista.

In chiusura di giornata, alle 19, nuovo evento in programma al Palco 19, che vedrà protagonisti i ‘Legolize’, ovvero Mattia, Pietro e Samuele, studenti del Politecnico che hanno inventato delle vignette umoristiche e ironiche che vedono protagonisti i celebri ‘omini’ della Lego. I tre autori, nel corso dell’incontro, spiegheranno come questa avventura social si sia dimostrata, nel tempo, una interessante innovazione nel campo della comunicazione digitale e una attività imprenditoriale ricca di soddisfazioni. Biglietti a 3 euro, acquistabili collegandosi alla pagina Festivalieve Festival Asti 2021 - Festivalieve Festival Asti 2021

Il programma potrebbe subire variazioni, anche legate all'emergenza sanitaria, e indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che, nel caso, verranno comunicate tempestivamente su www.festivalieve.com.

