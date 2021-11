Atp Finals, sorteggiati i gironi: Berrettini evita Djokovic

La prima vittoria Matteo Berrettini l'ha conquistata prima ancora di scendere in campo: nella serata di ieri sono stati sorteggiati i due gironi delle finali Atp Finals di tennis e l'azzurro, che nella stagione in corso era sempre stato battuto da Novak Djokovic in tutte le prove dello Slam, ha evitato un pericoloso incrocio con il numero uno del mondo.

Berrettini debutta già domenica sera

Il tennista romano è stato inserito nel gruppo rosso, che comprende il russo Daniil Medvedev (numero due del mondo), il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco (di origini russe) Alexander Zverev, che sarà il primo avversario del nostro alfiere, nella partita in programma domenica alle ore 21 al Pala Alpitour. Le Atp di Torino saranno inugurate, invece, nel match delle ore 14 tra Medvedev e Hurkacz.

Djokovic nel gruppo verde

Nell'altro gruppo, il girone verde (che inizierà lunedì), sono stati invece inseriti Djokovic, il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrej Rublev ed il norvegese Casper Ruud. Si giocheranno due partite ogni giorno, dal 14 a venerdì 19, alternando i due gironi e permettendo così a ciascun giocatore di avere 48 ore di riposo.

Il programma delle partite verrà comunicato nel dettaglio giorno per giorno. I primi due di ogni girone saranno qualificati alle semifinali (incrociate) di sabato, con i vincitori che si sfideranno domenica 21 nella finale per il titolo.

Sinner riserva

Al momento è confermata la presenza di Tsitsipas, nonostante i problemi fisici accusati la scorsa settimana nel torneo di Parigi, con il nostro Jannik Sinner (prima riserva) destinato al momento a restare a guardare, salvo forfait dell'ultima ora.