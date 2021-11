E' uscito il secondo volume del dizionario che cura le parole dedicato a De Mauro

È uscito il secondo volume del Dizionario che cura le parole, il libro dedicato alla memoria del linguista, ed ex ministro, Tullio de Mauro, pubblicato grazie al sostegno della Fondazione Crt.

Un libro, che in questa seconda edizione, contiene parole insidiose come potere, libertà, ignoranza, forza. Ma anche parole come comunità, resistenza, giornalismo, cura. Si sono occupati di trattarle giudici emeriti della Corte Costituzionale come Sabino Cassese, partigiani ultracentenari come Bruno Segre, giornalisti come Tarcisio Mazzeo, Giuseppe Salvaggiulo e Antonio Sgobba, scrittori come Nicola Brunialti e Hamid Ziarati. Il volumetto è edito dal Fondo Tullio de Mauro e sarà usato nelle scuole per far riflettere i giovani sull’importanza della parola, coinvolgendoli nel dibattito sulla lingua italiana, sensibilizzandoli sulla rilevanza della scelta di un vocabolo e sull’influenza che questo ha nel modo di pensare e ragionare. Già negli scorsi anni, il Dizionario (primo volume) è stato riproposto agli studenti attraverso il progetto didattico “Cura delle parole”, partito nel 2019 con gli studenti delle classi prime dell’istituto tecnico Sella Alto Lagrange di Torino. E che prosegue quest’anno coinvolgendo anche il Liceo artistico Cottini e l’istituto Bosso Monti, sempre nel capoluogo piemontese in collaborazione con il Teatro delle Forme. Gli alunni stessi si sono presi cura di alcune parole, raccogliendo le loro riflessioni in un podcast, andato poi in onda sulla web radio della Rete Italiana di Cultura Popolare.



Ed ecco che con l’occasione del lancio del nuovo volume dedicato a De Mauro, parte anche il nuovo ciclo di incontri ‘Il Potere delle parole’, che si svolgerà, per la prima volta quest’anno, anche alle OGR. Proprio lì, in via Borsellino, nel 2013, Tullio De Mauro arrivò con la sua prima idea di biblioteca dedicata ai dialetti, che si concretizzò grazie al sostegno di Fondazione CRT. Per due anni, venne ospitata nell’ala delle Officine grandi riparazioni, prima di essere trasferita in via dell’Arsenale 27 e diventare un Fondo bibliotecario tutelato dal ministero. Dieci i lemmi che saranno protagonisti del nuovo ciclo di appuntamenti de ‘Il Potere delle parole’. Oggi si parla della parola ‘scuola’ con il maestro Franco Lorenzoni qui al Fondo Tullio de Mauro, insieme alla sociologa Chiara Saraceno, e alla moglie di De Mauro, Silvana Ferreri . Ma il 19 novembre alle 18.30, alle Ogr, sarà la volta della scrittrice Chiara Gamberale con la parola ‘legami’. Tanti gli ospiti che si alterneranno poi nel corso dell’anno prossimo, tra cui anche il giornalista e inviato della Stampa, Domenico Quirico, con una parola terribile come ‘guerra’. Tutti gli appuntamenti saranno dal vivo e in diretta web radio sulla piattaforma culturale www.tradiradio.org.

CALENDARIO

Franco Lorenzoni – Scuola – 14 novembre 2021 | Fondo Tullio De Mauro

Chiara Gamberale - Legami - 19 novembre 2021 | OGR

Emmanuele Pavolini - Welfare - 16 dicembre 2021 | OGR

Manuela Naldini - Genere - 20 gennaio 2022 | OGR

Domenico Quirico - Guerra - 17 febbraio 2022 | OGR

Paolo Morando - Dietrologia - 17 marzo 2022 | OGR

Daniela Ciaffi - Partecipazione - 21 aprile 2022 | OGR

Natalia Cangi – Diario - 26 maggio 2022

Patrizia De Luca - Cittadinanza - 16 giugno 2022