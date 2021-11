Beinasco, agitazioni e scioperi alla Officine Cornaglia: "Revocati gli accordi sindacali"

Agitazioni e scioperi presso le Officine Metallurgiche Cornaglia di Beinasco, un altro segnale della sofferenza che attraversa in maniera trasversale il mondo dell'automotive. A fare scendere i sindacati sul piede di guerra, in particolare, sono stati gli atti di disdetta con cui l'azienda - alla fine di agosto - ha annullato tre accordi sindacali.

Componenti economici e pause fisiologiche

In particolare, si trattava di intese riguardo alcuni aspetti economici e, in un caso, la gestione delle "pause fisiologiche". In particolare, secondo quanto riportano i sindacati, l'intenzione era di rendere variabile una componente economica di 774 euro annui risalente alla fine degli anni ’80, mentre per le pause si voleva scendere da 40 a 10 minuti.