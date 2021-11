Atp Finals, in coda davanti al Pala Alpitour anche chi ha il biglietto cancellato: "Ci fanno entrare" [FOTO]

Alle 9 di questa mattina sono già più di cinquanta le persone in coda davanti ai cancelli del Pala Alpitour, per il secondo giorno di Atp Finals. Alle 11.30 ci sarà il doppio Ram/Salisbury contro Soares/Murray, mentre alle 14 è previsto il debutto del numero uno al mondo Novak Djokovic contro Casper Ruud.

Ma la gente in attesa di entrare dai cancelli, che si sono aperti alle 9.30, più che l'ansia di vedere le star del tennis ha quella del biglietto. Più di uno nel weekend ha ricevuto l'avviso che il suo ticket era stato "cancellato", dopo che il Cts ha dato il via libera per una capienza ridotta al 60%, di fatto lasciando fuori dal palazzetto 1.200 tifosi ogni sessione (gli spettatori saranno 7.200 invece degli 8.400 previsti).

Da Modena, 800 euro per la mini-vacanza per le Atp

Tra loro ci sono la signora Rita e il marito che arrivano da Modena. Hanno comprato il biglietto a dicembre 2020, poco dopo la notizia che le Atp Finals 2021-2025 si sarebbero svolte a Torino. Ma prima del weekend la doccia fredda: il biglietto è stato annullato. Questa mattina sono venuti lo stesso a mettersi in coda, anche perchè: "abbiamo preso tre giorni di ferie, prenotato due notti in albergo e già pagato l'autostrada". Considerando anche i pasti, questa mini-vacanza è costata "tra 700 e 800 euro: Atp poi ti rimborsa solo i tagliandi, non il resto". Per loro, però come altri in coda nella medesima situazione, sembra esserci uno spiraglio.

Stamattina entra anche chi è tagliato fuori

Il Cts deciderà all'ora di pranzo sull'eventuale aumento di capienza. Così gli steward e gli addetti ai box ticket hanno detto alle persone che almeno stamattina sono ammessi quel 7.5% di spettatori in più per il quale Federtennis spera di ottenere l'ok dal Comitato Tecnico Scientifico. Nella stessa situazione Pierluca Lobello, che arriva da Ceglie Messapica in provincia di Ostuni. Lui è un appassionato dello sport: negli scorsi anni è già andato a vedere gli Internazionali a Roma.

"A Torino - spiega con gli occhiali appannati dalla pioggia - ho dormito da un amico universitario. Ho pagato biglietto circa 50 euro, che però non aveva il segnaposto: 48 ore prima dell'evento ho ricevuto una mail che la limitazione mi aveva tagliato fuori. Oggi non sarei dovuto venire, ma al momento stanno facendo entrare anche chi sembra escluso".

Italiani in arrivo anche da Bruxelles

E l'attesa sotto la pioggia fa scattare amicizie improvvisate. Così si ritrovano a parlare insieme sotto gli ombrelli la signora che arriva da Civitanova Marche, con quello che arriva da Modena, da Torino e Alba. In coda ci sono poi tanti fan del tennis . "Io vengo da Napoli - spiega Roberta - e lavoro per Intesa: sono appassionata e in passato sono andata a vedere le Atp Finals a Londra e gli Internazionali a Roma". Stessa passione per Matteo, che arriva da Bruxelles: "Anche io sono stato in Inghilterra diverse volte: a Torino ho dormito da amici".