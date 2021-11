Presentato il calendario 2022 dei carabinieri, dedicato al Regolamento dell’Arma

“Questo calendario storico è improntato sul primo regolamento generale dell’Arma scritto nel 1822, proprio tra queste mura. La sensazione, leggendo le storie che vi sono all’interno, è che chi l’ha scritto allora pensava già ai carabinieri di oggi”. Così il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Lunardo, che stamattina al Comando Legione Piemonte e Val d’Aosta di via Santa Croce, ha presentato il calendario storico 2022 dell’Arma, che celebra i duecento anni del primo Regolamento generale dei carabinieri.

Testi affidati alla penna di Carlo Lucarelli

Un’opera realizzata dal maestro Sandro Chia, con i testi delle storie affidate allo scrittore Carlo Lucarelli, che accompagna i lettori, mese dopo mese, con narrazioni ispirate dall’evoluzione dello storico Regolamento. La penna del celebre giallista si sofferma di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni nei quali il Regolamento si manifesta come chiave di volta non solo per l’organizzazione dell’Arma ma per la sua perfetta integrazione nella società.

Tiratura di quasi un milione e 200 mila copie

Storie di vivere comune assurgono a riferimenti valoriali mostrando come i concetti espressi nello storico documento si incarnano nel quotidiano agire dei carabinieri. Il calendario, giunto alla 89esima edizione, ha una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda.