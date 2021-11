Riaperto il ponte sulla strada provinciale 49 di "Ribordone" a Sparone

Il ponte in ferro lungo la Sp 49 c 02 di "Ribordone" nel comune di Sparone, per un intervento di sistemazione è stato chiuso al transito dal Km. 0+500 al Km. 1+056, con deviazione lungo la Sp. 49 di Ribordone e apertura di una pista provvisoria sulla Sp. 49, fino al giorno 10 gennaio 2022.

Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, i lavori sono stati sospesi e il ponte è stato riaperto, con contestuale chiusura della pista provvisoria sulla Sp, 49, e limitazioni che prevedono l’istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 7,00 Ton. e il limite di velocità ridotto a 20 km/h.