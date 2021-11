Restructura torna in presenza, tante novità e ingresso gratuito per la 33esima edizione: “Ora non fermiamoci più” [FOTO E VIDEO]

Il mondo fieristico riparte e Restructura torna in presenza, dopo due anni di webinar. Per celebrare questo grande ritorno, la fiera dedicata alle soluzioni dell’arredo e all’home design, con oltre 100 espositori presenti, per la 33esima edizione on programma dal 18 al 20 novembre 2021 sarà gratuita al pubblico.

Restructura, temi e novità

I temi centrali di quest’edizione sono la riqualificazione, il recupero e la ristrutturazione edilizia, con particolare attenzione alle tematiche ambientali. Tra le novità, la contemporaneità con FEL - il Festival dell’Edilizia Leggera, per la prima volta organizzata al Lingotto. Oltre 100, come detto, gli espositori presenti tra produttori, artigiani, tecnici e professionisti. Importante poi ricordare come per quest’anno l’ingresso sia gratuito, previo accredito sul sito della manifestazione. “Torniamo in presenza, siamo lieti di riavere i visitatori. Restructura significa formazione e informazione: poter toccare per mano materiali e progetti è importante. Siamo tornati dopo due anni di webinar, il pubblico ha voglia di essere qui e ci aspettiamo una grande affluenza di professionisti e privati” è il commento di Fulvia Ramello, responsabile Restructura.

Mancini, GL Events: “Ora non fermiamoci più”

Ottimista per una ripresa contraddistinta dai vaccini e dal Green Pass Lamberto Mancini, Ceo di GL Events Italia: “Il 2021 è ancora in corso e abbiamo diversi eventi in programma come quello internazionale della comunità di Taizè a fine anno. Ma guardiamo già al 2022 con fiducia e pensiamo al Salone del Libro”.

“Dovete comprendere - prosegue Mancini - che con il fermo di un anno e mezzo dovuto alla pandemia, i calendari fieristici che hanno una programmazione di due o tre anni, sono stati sconvolti. Stiamo assistendo a un interattivo posizionamento dei calendari, con un fermento maggiorato di eventi rispetto alla normalità”. “Ora non ci si può fermare più” è l’auspicio del Ceo di GL Events Italia.

Pentenero e Tronzano, le dichiarazioni

Presente all’inaugurazione Gianna Pentenero, assessore al Lavoro Comune di Torino: “Restructura rappresenta un momento di incontro tra le imprese artigiane che operano nel mondo dell’edilizia”. “E’ importante il lato della formazione, visto che abbiamo tante imprese che si mettono a disposizione: non è scontato che abbiano fatto questa scelta di essere qui, soprattutto in un momento in cui le imprese sono impegnate nei tanti lavori che si stanno svolgendo all’interno della città”.

Soddisfatto della risposta delle imprese e degli espositori Andrea Tronzano, assessore al Lavoro della Regione Piemonte: “Con il Superbonus 110 c’è tantissimo lavoro, il settore è in grande espansione. Quest’occasione, quest’anno gratuita, crea opportunità alle imprese che sono molto valide in Piemonte”. “Questa fiera è possibile anche grazie ai vaccini: credo molto nei vaccini, ma le persone sono da convincere e non da obbligare. Di certo il vaccino aiuta, oggi siamo qui grazie a quello” ricorda Tronzano.

L’Ordine degli Ingegneri presente a Restructura

Tra gli stand presenti, spicca quello dell’Ordine degli Ingegneri di Torino: “Anche quest’anno siamo presenti a Restructura con uno stand rinnovato, ampliato, che costituisce un punto di attrattività per i colleghi e per i cittadini. Abbiamo una sala conferenze con un cartellone molto importante e fitto”, ha affermato Alberto Lauria, vice presidente dell’Ordine. Al suo fianco Fabrizio Vinardi, segretario generale: “Abbiamo voluto fare un esperimento, dedicando un paio di giornate all’ingegneria forense con convegni ad hoc. Parliamo di quella disciplina in cui il tecnico va aiutare il contenzioso che si crea in tribunale, è un ausiliario del magistrato o dell’avvocato”.

Cna presente a Restructura

“Il settore delle costruzioni esce da una forte crisi e sarà fortemente rilanciato grazie al Pnrr e ai bonus fiscali, che stanno dando una spinta importante – commenta Nicola Scarlatelli, Presidente CNA Torino -. Una spinta in termini di sviluppo, e opportunità di lavoro per le nostre imprese e per il Paese. Abbiamo un grande percorso da fare e tanti importanti obiettivi: il rafforzamento del sistema della bilateralità, l’innalzamento delle competenze di artigiani e dipendenti essenziali per stare su un mercato in continua evoluzione e la riforma del codice degli appalti sono i principali”.