Fai Cisl Torino e Canavese, Ivana Camisassa confermata segretaria generale

Ai lavori dell'assise, che aveva come slogan “RiGenerazione, Persona, Lavoro, Ambiente” , hanno preso parte , insieme a 46 delegati , i segretari generali della Fai Piemonte e della Cisl Torino-Canavese, Franco Ferria e Domenico Lo Bianco , e la segretaria territoriale Cisl, Cristina Maccari . Al congresso è intervenuto in collegamento video anche il segretario generale Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota .

Nella sua relazione introduttiva la segretaria ha fatto una panoramica a 360 gradi dei settori contrattuali della federazione puntando il dito sulla precarizzazione del lavoro dipendente. “Nel contesto frammentato e contraddittorio dell’agro-alimentare – ha detto Camisassa – è in atto una vera destrutturazione del lavoro dipendente che sta riducendo drammaticamente ogni residua garanzia per le giovani generazioni”. La segretaria della Fai Cisl Torino Canavese ha concluso il suo intervento, sottolineando il nuovo ruolo che dovrà avere la sua federazione. “Al pari dell’intero Paese - ha detto la segretaria generale della Fai Cisl Torino-Canavese - per ripartire dopo la crisi pandemica, anche noi dobbiamo dimostrare di saperci rigenerare per continuare a essere un sindacato che accetta e partecipa alle sfide del cambiamento”.