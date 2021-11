Bluespirit.com: il meglio di gioielli e orologi con offerte Black Friday

Il Black Friday è ormai diventato una tradizione anche in Italia. È il momento perfetto per approfittare di occasioni imperdibili. Tra le numerose possibilità che si presentano, una valida opzione è quella di acquistare un gioiello. Ma dove trovarlo? La gioielleria Bluespirit propone una selezione di bracciali, orologi, collane e anelli che, in corrispondenza del Black Friday, raggiungono sconti anche del 70%.

I preziosi sono un dono sempre gradito, accolto con affetto e riconoscenza. E poi il fascino di un gioiello si riconosce già dal pacchetto. Esistono soluzioni per ogni possibilità, infatti su Bluespirit.com si trovano bijoux di ottima qualità a prezzi competitivi, ideali anche per budget contenuti.

Oltre alla convenienza degli sconti per il Black Friday, sullo store online si può approfittare di altre promozioni vantaggiose. Per il Mese dell’oro più si acquista e più si risparmia; infatti, gli sconti arrivano fino al 30%. Comprando online due paia di orecchini, invece, si ha una riduzione del 10%, acquistandone tre del 20% (sulla referenza meno costosa).

Sul catalogo si incontrano bracciali, fedi, orecchini, cavigliere, gemelli e orologio donna e uomo. Sono realizzati con i migliori materiali: diamanti, argento, oro, gemme e perle. Per ciò che concerne i brand, si trovano Guess, Breil, Casio, Maserati, Trussardi, Morellato e molti altri ancora.

Nella sezione dello store “Idee regalo” sono raccolte numerose proposte per lei e per lui con bijoux alla moda e in linea con le tendenze del momento. Sono soluzioni perfette per tantissime occasioni: matrimoni, battesimi, compleanni o Natale.

Il customer care è disponibile (online e telefonicamente) per rispondere a tutte le domande e affiancare il cliente in ogni fase dell’acquisto. In alternativa si può consultare la sezione “FAQ” dello store.

Richiedendo la Bluespirit Card si raccolgono punti e ottengono vantaggi esclusivi. È utilizzabile sia nei negozi fisici che online. Le spedizioni sono gratuite per ordini di oltre 39 euro ed è possibile ritirare il proprio acquisto presso uno degli oltre 200 negozi Bluespirit. Le transazioni online avvengono con carta di credito, PayPal, bonifico bancario o in quattro rate grazie al servizio 4X Oney.

Infine, la soddisfazione dei clienti è certificata dagli oltre 4.900 feedback (con un punteggio di 9/10) sulla piattaforma Recensioni Verificate.

C’è un gioiello per ogni momento speciale: sceglilo su www.bluespirit.com e approfitta degli sconti Black Friday.