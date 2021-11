Atp Finals, Vezzali: “Evento organizzato in grande stile e occasione per rilanciare lo sport”

Insieme al Ministro degli Esteri di Luigi di Maio, per la finale delle Atp Finals al Pala Alputour è arrivata anche la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. “Un evento organizzato in grande stile” ha rivelato all’agenzia Ansa. “Noi italiani quando organizziamo un evento lo sappiamo fare nel migliore dei modi - e ha aggiunto - mi auguro che questa finale ci farà appassionare tutti”. Secondo l’ex schermitrice secondo cui eventi come questo sono “un mezzo per rilanciare lo sport” facendo anche riferimento alla Cappa Davis che si svolgerà sempre a Torino tra una settimana.