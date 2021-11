GoStudent lancia la maxi campagna di assunzioni: nuove opportunità per i giovani

La nuova maxi campagna di assunzioni è ormai stata annunciata, il che significa che sono moltissime le opportunità che si sono da poco aperte per i giovani talenti italiani. Neolaureati, ma anche diplomati in cerca del primo impiego e liberi professionisti possono finalmente inviare la propria candidatura a GoStudent , l’azienda EdTech specializzata in e-learning e ripetizioni scolastiche online che è approdata da qualche mese anche in Italia. Il successo riscosso da GoStudent è stato sin da subito incredibile: in soli 6 mesi l’organico dell’azienda è arrivato a contare ben 50 dipendenti ma non bastano. L’obiettivo è quello di raddoppiare ed assumere dunque almeno altrettanti ragazzi. Parliamo di giovani perché è su di loro che GoStudent ha dichiarato di voler puntare, per offrire a neolaureati, diplomati e professionisti l’opportunità di trovare un impiego soddisfacente, che valorizzasse le loro competenze.

GoStudent: di cosa si occupa l’azienda

Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono le figure professionali ricercate in questo periodo da GoStudent per ampliare il proprio organico vale la pena spendere qualche parola sull’azienda, anche se in molti la conoscono già, perché ha fatto parlare parecchio di sé negli ultimi mesi. GoStudent è una ex start up arrivata in Italia la scorsa primavera, con sede a Milano. L’azienda è specializzata in e-learning e in ripetizioni scolastiche online, prenotabili attraverso la piattaforma che si può trovare facilmente in rete.

Il punto di forza di GoStudent è l’ampia offerta di tutor ed insegnanti che è in grado di offrire: persone altamente qualificate, che riescono a rispondere a tutte le esigenze di apprendimento. Ogni studente che necessita di ripetizioni non deve fare altro che iscriversi alla piattaforma ed indicare le proprie necessità: a tutto il resto pensano gli esperti di GoStudent, che assegnano il tutor migliore in modo da permettere a chiunque di raggiungere i propri obiettivi.

Parliamo insomma di un servizio innovativo ed efficiente, che vanta già moltissime recensioni e feedback positivi e che continua a riscuotere un successo enorme in Italia.

GoStudents: le nuove opportunità di lavoro per i giovani

Come abbiamo accennato, quest’azienda ha lanciato una nuova maxi campagna di assunzioni e punta principalmente sui giovani. Degli attuali 50 collaboratori della sede milanese, più del 77% ha meno di 30 anni e quasi il 60% sono donne. Questo è un chiaro indice dell’apertura dell’azienda nei confronti delle nuove generazioni e della sua spinta nel valorizzare le competenze dei propri dipendenti, che – va detto – sono tutti assunti regolarmente con contratti a tempo indeterminato o determinato.

Le nuove offerte di lavoro sono rivolte soprattutto ai giovani professionisti: per la sede di Milano infatti GoStudent sta cercando Sales Specialist, Customer Care Manager e Success Manager ma non solo. Molte posizioni sono aperte anche per coloro che preferiscono lavorare in smart working e dunque al 100% da remoto, mettendo a disposizione le proprie competenze.

GoStudent è insomma il classico esempio di realtà innovativa, giovane ed aperta al futuro, che porta una boccata d’aria fresca nel nostro Paese e permetterà a moltissimi ragazzi di trovare un lavoro dignitoso.