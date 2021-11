Al torinese Pietro Morello il premio La Pira per la Pace 2021

Pietro Morello ha ricevuto il prestigioso Premio Giorgio La Pira per la Pace 2021. Il giovane torinese, ex coordinatore di Fridays For Future e celebre tik toker, non nasconde l’emozione “Sono ancora senza parole, stiamo parlando di un premio che è stato consegnato a personalità come Rita Levi Montalcini e Sergio Mattarella, persone a cui mi sono sempre ispirato, ma cui non mi oso paragonare. Non ho ancora realizzato, davvero”.

Da giugno Ambasciatore di Torino

Classe 1999, il giovane musicista a giugno era già stato insignito della nomina di Ambasciatore della Città di Torino. Riconoscimenti importanti dovuti al suo grande impegno nel sociale e nelle attività umanitarie, in particolare quelle rivolte ai bambini. “Anche tutta quella che è la mia attività musicale la dedico ai bambini, la uso come mezzo per aiutare”.

A febbraio missione umanitaria in Ruanda

Dopo aver superato un nuovo traguardo, quello della conduzione del pre show della nuova edizione di X Factor e la conduzione su Fuori Onda, lo show di Twich di Amazon Music, partirà per una nuova missione umanitaria “Si tratta di un documentario, porteremo un pianoforte in giro per tutto il Ruanda, lo scopo è raccogliere fondi per far studiare arte ai ragazzi”. Un impegno che lo terrà lontano dall’Italia per tre mesi. “Una volta tornato finirò le registrazioni per gli show e poi ripartirò per un’altra missione in Kenya”.

L'impegno con i Fridays for future

“Purtroppo, ho dovuto rinunciare al mio impegno con Fridays for future, di cui ero uno dei coordinatori, proprio per via delle numerose attività, anche se non mi sono allentamento dai principi del movimento”, ha concluso Morello.