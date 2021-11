Wrongonyou al Circolo della Musica. L'appuntamento è per sabato 27 novembre alle ore 21. Continuano con il vincitore del 71° Festival di Sanremo - categoria nuove proposte - gli appuntamenti con la stagione musicale al Circolo dei Lettori.

Wrongonyou brano presentato sul palco dell’Ariston, Lezioni di volo – contenuto all’interno del nuovo album -, aveva superato i 600 mila ascolti sulle piattaforme streaming e digitali ancora prima della vittoria dell’artista. Ha cominciato la sua carriera con un cantato in inglese e uno stile folk affine a quello dei primi Bon Iver, per poi per poi spostarsi verso un pop moderno in italiano con il secondo album Milano parla piano.

Sono io (nuovo album di inediti, uscito per Carosello Records) è anche il titolo della sua prima canzone scritta in italiano, mai pubblicata prima per timore di mettersi troppo a nudo.