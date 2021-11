Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la Città Metropolitana aderisce con un punto di raccolta

E’ operativo da oggi il punto di raccolta per piccoli elettrodomestici, oli vegetali esausti e capsule di alluminio del caffè all’interno della sede della Città metropolitana di Torino di corso Inghilterra, realizzato in collaborazione con Amiat Gruppo Iren.

Con questa iniziativa, riservata ai dipendenti dell’Ente, la Città metropolitana aderisce alla SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti in programma dal 22 al 26 novembre.

Una scelta dettata dal fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di frazioni di rifiuto spesso smaltite in modo scorretto, provocando una scarsa intercettazione di frazioni che potrebbero essere fortemente valorizzate dal processo di riciclo.

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (denominati RAEE), sono composti da una moltitudine di materiali, tra cui materie prime rare e metalli che se non smaltiti correttamente risultano altamente inquinanti.

Per quanto riguarda gli oli vegetali esausti, cioè gli oli usati per cucinare o conservare gli alimenti, la criticità risiede nel comportamento abituale e scorretto di versarli nello scarico, un’azione che contribuisce ad aumentare l’inquinamento delle acque danneggiando i sistemi di depurazione. Capsule di caffè in alluminio: la duplice composizione non le rende adatte per il conferimento in frazione organica oppure con i metalli, ma vanno conferite in modo separato nei punti che effettuano una raccolta specifica per poi essere completamente riciclate.

“Con l’installazione di appositi contenitori – ha commentato il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino Roberto Montà – abbiamo voluto dare un segnale concreto anche nei confronti dei nostri dipendenti e aumentare così la sensibilizzazione per un corretto smaltimento di una parte importante di rifiuti. In questo modo veniamo incontro a quello che è l’obiettivo primario della SERR, il coinvolgimento attivo di cittadini e istituzioni. La Città metropolitana è particolarmente impegnata sul fronte della riduzione dei rifiuti, una priorità che deve passare attraverso la prevenzione e riduzione alla fonte con una campagna di informazione dedicata al riciclo dei materiali”.



“Amiat fornisce supporto tecnico a questa iniziativa perché in linea con i valori che contribuiscono fattivamente a realizzare un’economia di tipo circolare” ha aggiunto Christian Aimaro Presidente di Amiat Gruppo Iren “La nostra azienda è impegnata da sempre nella promozione di buone pratiche che contribuiscano a gestire i rifiuti in un modo ambientalmente sostenibile e, in particolare, a ridurre la produzione dei rifiuti e a differenziarli per massimizzarne il recupero, in linea con la normativa comunitaria”.