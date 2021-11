A San Salvario arriva la tessera a tempo per buttare i rifiuti nelle ecoisole per chi non ha la cittadinanza (VIDEO)

A San Salvario ora anche gli stranieri in attesa di ottenere la cittadinanza potranno conferire i rifiuti nelle ecoisole . Amiat ha infatti dato all' associazione Asai 50 tessere "di benvenuto", della durata di sei mesi, per consentire anche a coloro che aspettano di essere regolarizzati di conferire correttamente la spazzatura.

È questa una delle azioni messe in campo dalla partecipata del Comune per contrastare l'abbandono illegale di rifiuti: un problema particolarmente sentito nel quadrilatero della movida tra corso Vittorio e corso Marconi. "Tutti gli inquilini, - ha spiegato l'amministratore delegato di Amiat Gianluca Riu - così come le attività commerciali hanno la possibilità di ricevere tessere: chi non riesce ad averci acceso spesso è un abusivo. Non vengono consegnate ad esempio a chi affitta in nero e quindi è un evasore dichiarato della Tari". E nei quartieri dove Amiat ha attivato la differenziata sono stati scoperti ben 1.500 persone che fino a quel momento non avevano pagato quest'ultima tassa.