San Maurizio Canavese: nasce il Comitato della Buona Destra

Continuando sul percorso di crescita e radicamento territoriale della Buona Destra, che ha portato il partito fondato da Filippo Rossi ad aprire più di 150 comitati locali in tutta Italia, oggi la Buona Destra del Piemonte è felice di comunicare la nascita del nuovo Comitato per la Buona Destra di San Maurizio Canavese.

La costante crescita nel numero di adesioni e tesseramenti sottolinea quanto una visione politica liberale, moderna ed europeista, moderata nei toni e nella dialettica, sia apprezzata dai cittadini sfiduciati dalla polarizzazione dei contenuti offerti dalla politica contemporanea. Una proposta che, inserendosi nel campo della destra liberale europea, è in grado di dialogare con tutti, superando le barriere dettate dagli ideologismi ed andando ad approfondire le tematiche nazionali e locali nell’interesse generale senza preconcetti aprioristici.

“L’apertura di questo nuovo Comitato nella nostra regione”, sottolinea Claudio Desirò, Coordinatore Regionale della Buona Destra, “dimostra l’ottimo lavoro fin qui svolto e la solidità alla base della nostra proposta politica. Dalla nascita del Governo Draghi, ed ancora di più con l’approssimarsi dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, assistiamo ad un grande fermento nella nostra area politica, sia a livello nazionale che locale, ed in questo il nostro partito ambisce a recitare un ruolo da protagonista”.

“A livello territoriale”, continua Desirò, “anche la nascita di progetti civici di area liberale sottolinea come vi sia una nuova attenzione della politica ai problemi reali dei territori e come si cerchi una dialettica per risolverli, allontanandosi dal bipopulismo attualmente in atto. La Buona Destra, anche a San Maurizio, dialogherà con tutte le realtà che vorranno proporre progetti seri e concreti per il futuro della città perché, possiamo dirlo fin da ora, il nostro obiettivo sarà quello di essere presenti alle elezioni amministrative della prossima primavera con candidature solide e credibili”.

Il Referente locale del Comitato di San Maurizio sarà Matteo Marra, attivista giovane ma con già una buona esperienza alle spalle, che coordinerà il gruppo di lavoro locale e si interfaccerà con i comitati piemontesi già attivi sul territorio.

"Ringrazio Claudio per la fiducia in me riposta. Siamo tutti molto felici dell'apertura del Comitato Buona Destra di San Maurizio Canavese. La nostra crescita conferma che c'è bisogno di Buona Destra".

La Buona Destra augura un buon lavoro a Matteo ed al gruppo di San Maurizio Canavese, certi che la strada fin qui percorsa permetterà loro di ottenere dei grandi risultati in un territorio non facile ma ricco di problematiche da risolvere nell’interesse di tutti.